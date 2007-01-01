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Общество 2017
Натиг Керимов не признал себя виновным

Натиг Керимов не признал себя виновным

2017 Февраль 02 ( Пятница )  22:58:24
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  В Бакинском суде по тяжким преступлениям  на процессе по делу старейшины поселка  Нардаран Натига Керимова  и бывшего зампреда Исламской партии Азербайджана  Инглабом Ахадовым 2 февраля был оглашен обвинительный акт.

Согласно обвинительному акту Керимов и Ахадов были привлечены к сотрудничеству со спецслужбами иностранного государства и длительное время передавали им требуемые сведения, что квалифицировано  как «шпионаж».

В ходе закрытого процесса находящийся под домашним арестом Керимов сказал,  что не совершал инкриминируемого ему преступления и заявил  о своей невиновности. Об этом он сам сказал после суда. От других комментариев Керимов отказался в виду дачи подписки о не разглашении.

Ахадов выступит с показаниями на следующем заседании 2 марта.

Напомним, что суть обвинений в адрес старейшин остается неясной. В чем заключается госизмена и в пользу кого она осуществлялась следствие так и не пояснило.

Однако традиционно жителей Нардарана осуждают за госизмену в пользу Ирана.—06D--

 

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