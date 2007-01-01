



Натиг Керимов не признал себя виновным

2017 Февраль 02 ( Пятница ) 22:58:24

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу старейшины поселка Нардаран Натига Керимова и бывшего зампреда Исламской партии Азербайджана Инглабом Ахадовым 2 февраля был оглашен обвинительный акт.

Согласно обвинительному акту Керимов и Ахадов были привлечены к сотрудничеству со спецслужбами иностранного государства и длительное время передавали им требуемые сведения, что квалифицировано как «шпионаж».

В ходе закрытого процесса находящийся под домашним арестом Керимов сказал, что не совершал инкриминируемого ему преступления и заявил о своей невиновности. Об этом он сам сказал после суда. От других комментариев Керимов отказался в виду дачи подписки о не разглашении.

Ахадов выступит с показаниями на следующем заседании 2 марта.

Напомним, что суть обвинений в адрес старейшин остается неясной. В чем заключается госизмена и в пользу кого она осуществлялась следствие так и не пояснило.

Однако традиционно жителей Нардарана осуждают за госизмену в пользу Ирана.—06D--