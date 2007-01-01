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Общество 2017
В Ясамальском районе вынужденные переселенцы не допустили установки счетчиков

В Ясамальском районе вынужденные переселенцы не допустили установки счетчиков

2017 Февраль 02 ( Четверг )  19:09:29
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В четверг, 2 февраля проживающие в Ясамальском районе Баку вынужденные переселенцы из Карабаха не допустили установки газовых  и электрических  счетчиков со стороны госкомпаний “Azərqaz” и “Azərışıq”.

Сотрудники обеих компаний не смогли осуществить работы  в здании по адресу ул.Захида Халилова,85,дом 14, встретив сопротивление жителей. Полиция предотвратила самосожжение одной из жительниц дома.

Беженцы осыпали проклятиями Госкомитет по беженцам, обвинив его в невыполении обещаний о предоставлении постоянного  жилья. 

«Мы живем в невыносимых условиях, в однокомнатной квартире живут две семьи. Люди пользуются общей ванной комнатой и кухней. Как можно определить кто и сколько израсходовал газа и электричества? Мы хотим только одного или верните нам наши земли, или обеспечьте жильем»,  говорили они.   

В связи со сложившейся ситуацией установка счетчиков временно приостановлена.

Установка счетчиков осуществляет согласно распоряжению президента Азербаджана от 23 января 2017 года  «Об установлении единого ежемесячного пособия вынужденным переселенцам и приравненным к ним лиц».

Ранее  эта категория лиц была освобождена от оплаты услуг за газ, воду, электричество. Теперь, согласно, распоряжению они должны расплачиваться за услуги как и все граждане страны. При этом им будет выдаваться  ежемесячное пособие в размере 36 манатов.  

Сегодня Госкомитет по беженцам и вынужденным переселенцам поспешил  выступить с заявлением, в котором указывается о поддержке беженцами решения президента  

«До сегодняшнего дня в Госкомитет по беженцам поступили более 300 таких обращений из 10 оккупированных районов. В качестве примера представляем по одному обращению из каждого района», говорится в сообщении госкомитета.—0-

 

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