



Апелляционный суд не освободил Ахсана Нурузаде

2017 Февраль 02 ( Четверг ) 18:15:11

В Бакинском апелляционном суде (БАС) в четверг была рассмотрена жалоба на административный арест сроком на 10 суток религиозного активиста Ахсана Нурузаде.

БАС отклонил жалобу, сообщил Turan адвокат Ялчин Иманов.

Нурузаде был арестован по обвинению в неподчинении полиции. Якобы активист выругался перед зданием Главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД, а когда полицейские призвали его к порядку, он обругал их и пытался бежать.

«Ничего подобного не было. Его задержали трое гражданских лиц перед домом, где он проживает, и увезли в ГУБОП, где содержали шесть суток, все это время ни родные, ни адвокат ничего о нем не знали», - сказал адвокат. Даже после решения суда Нурузаде не повезли в изолятор, а обратно вернули в ГУБОП.

Таким образом, нарушены, ряд фундаментальных прав и свободу Нурузаде, гарантированных Конституцией Азербайджана и Европейской конвенцией прав человека. Нурузаде в суде сказал, что написал признательные показания из-за морально-психологического давления полицейских.

После короткого совещания судья объявил, что оставил в силе вердикта суда первой инстанции и добавил: «Все равно остается один день до завершения срока наказания».

Адвокат сказал, что на решение суда будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека.--03B06-