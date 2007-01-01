



Мобильная Зубная Клиника продолжает оказывать бесплатные услуги

2017 Февраль 02 ( Четверг ) 16:48:43

Мобильная Зубная Клиника представила отчёт по итогам прошлого года и подготовила план действий на 2017. Согласно устоявшейся практике, врачи Клиники продолжат оказывать бесплатную медицинскую помощь детям, лишённым родительской опеки, малообеспеченным семьям, а также вынужденным переселенцам. Только за ноябрь и декабрь прошлого года 223 пациента прошли обследование и лечение. В течение ноября, в посёлках Бинагадинского района и посёлке Биладжары, прошли лечение 52 пациента, а в декабре 171 житель школы-интернат №10 в посёлке Пиршаги воспользовались бесплатными услугами профессиональных стоматологов.

С учётом отсутствия отдельной стоматологической службы в большинстве детских домов Азербайджана, Мобильная Зубная Клиника оснащена самым современным медицинским оборудованием при поддержке Азерсель. Врачи клиники помогают детям не только в Баку, - они оказывают медицинские услуги по всей стране, включая школы-интернаты и детские дома в городах Шяки, Губа, Гусар и Балакан, Детскую Деревню SOS и школу-интернат в Гяндже, детский дом в Лянкяране, школу-интернат в Лерике, лагеря вынужденных переселенцев и школу-интернат в Билясуваре.

За 6 лет своей деятельности врачами Мобильной Зубной Клиники были обследованы более 4000 человек, часть из которых также прошли необходимое лечение.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО Azercell Telecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal»и«Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели