

arxiv

Армяне не ставят вопрос об обмене Эльнура Гусейнзаде на Арсена Багдасаряна

2017 Февраль 02 ( Четверг ) 14:44:04

Попавший минувшей ночью в армянский плен азербайджанский военный Эльнур Гусейнзаде находится в безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь лидера карабахских сепаратистов Давид Бабаян.

По его словам, состояние пленного нормальное, и родные могут о нем не беспокоиться.

На вопрос возможен ли в будущем обмен Эльнура Гусейнзаде на осужденного в Баку военнослужащего Арсена Багдасаряна, Бабаян сказал, что говорить об этом слишком рано. -02D-