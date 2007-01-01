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Общество 2017
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Армяне не ставят вопрос об обмене Эльнура Гусейнзаде на Арсена Багдасаряна

2017 Февраль 02 ( Четверг )  14:44:04
English Azərbaycan

Попавший  минувшей ночью в армянский плен азербайджанский военный  Эльнур Гусейнзаде  находится в безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь лидера карабахских сепаратистов Давид Бабаян.

По его словам,  состояние пленного нормальное, и родные могут о нем не беспокоиться.

На  вопрос возможен ли в будущем обмен Эльнура Гусейнзаде на осужденного в Баку военнослужащего Арсена Багдасаряна, Бабаян сказал, что говорить об этом слишком рано. -02D-

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