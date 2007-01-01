



В США прошла акция в помощь политзаключенным Азербайджана

2017 Февраль 02 ( Четверг ) 12:27:17

31 января в Вашингтоне группа местных азербайджанцев организовала акцию сбора средств в поддержку политзаключенных в Азербайджане.

В ходе кампании, в которой приняли участие также граждане США и других стран, было собрано 3000 долларов.

«Мы хотим показать, что политзаключенные это не отвлеченное понятие, а реальные люди. Глядя на их фотографии посетители могут это почувствовать.

Участники акции подпишут эти фото и вместе с деньгами они будут отправлены семьям политзаключенных», - сказала одна из организаторов Тамара Григорьева.

Другой организатор Айнур Джафар отметила, что большинство политзаключенных в Азербайджане – мужчины, поэтому их семьи лишены сейчас материального обеспечения, и проводимая акция должна их хотя бы временно поддержать.

Бывший посол США в Азербайджане Ричард Козларич подчеркнул большое значение данной кампании, призвав постоянно держать вопрос о политзаключенных в Азербайджане в центре внимания.

Бывший политзаключенный Аднан Гаджизаде отметил большое значение отправки писем семьям политзаключенных.

«Такое внимание их очень обрадует , дает моральную поддержку.

Что касается сбора средств, то это позволит хотя бы обеспечить заключенных нормальным питанием, ибо еда в тюрьмах ужасная», - сказал он.

Посетители и участники акции посмотрели фотосессию фотографа Джахангира Юсифа под названием “Distance” («Расстояние»), отображающую портреты тех, кто находится сейчас под арестом в Азербайджане по политическим мотивам.-03D-