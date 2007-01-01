



«Fitch Ratings» понизило рейтинг устойчивости AccessBank

2017 Февраль 02 ( Четверг ) 12:12:56

Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» понизило рейтинг устойчивости AccessBank- (VR) от «B +» до «F».

Как передает Turan, в то же время агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) на уровне «BB +». Прогноз по долгосрочному РДЭ отрицательный.

В пояснениях к решению, агентство указало, что понижение рейтинга VR AccessBank на «F» отражает мнение Fitch о том, что банк стал зависимым от применения принудительных мер. Это значительное несоблюдение правил регулирования достаточности капитала и требует чрезвычайной внешней поддержки капитала, чтобы восстановить свою платежеспособность.

Помимо этого рейтинговое агентство считает, что на конец 2016 года банк имеет высокий процент просроченных кредитов (неоплачиваемые кредиты более 90 дней) – 27%.

Подтверждение AccessBank долгосрочного РДЭ на уровне «ВВ +» и рейтинг поддержки на уровне «3» отражает мнение Fitch о том, что акционеры банка из международных финансовых институтов продолжают оказывать поддержку, несмотря на недавние потери банка.

Тем не менее, способность банка получать и использовать потенциальную поддержку может быть ограничена переводом и конвертации валюты рисков.

AccessBank основан в 2002 году ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. --71D--