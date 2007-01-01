

Азербайджанский военный попал в плен? 2017 Февраль 02 ( Четверг ) 11:11:39



1 февраля в 15 часов на северном участке линии соприкосновения армянская сторона взяла в плен азербайджанского военного Эльнура Гусейнзаде 1995 года, уроженца города Барда, сообщили армянские СМИ. Согласно тем же источникам, это произошло в результате пресечения диверсионной вылазки азербайджанской стороны. В свою очередь, Минобороны Азербайджана опровергло утверждение о попытке диверсионной вылазки и понесенных потерях. Что касается Эльнура Гусейнзаде, то Минобороны не опровергает факт пленения, но отмечает, что он не является военнослужащим, ибо был уволен из рядов ВС за систематическое нарушение дисциплины. -02D-