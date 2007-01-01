AZ

RU

EN





 
Общество 2017
Азербайджанский военный попал в плен?

Азербайджанский военный попал в плен?

2017 Февраль 02 ( Четверг )  11:11:39

1 февраля в 15 часов на северном участке линии соприкосновения армянская сторона взяла в плен азербайджанского военного Эльнура Гусейнзаде 1995 года, уроженца города Барда, сообщили армянские СМИ.

Согласно тем же источникам, это произошло в результате пресечения диверсионной вылазки азербайджанской стороны.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана опровергло утверждение о попытке диверсионной вылазки и понесенных потерях. Что касается Эльнура Гусейнзаде, то Минобороны не опровергает факт пленения, но отмечает, что он не является военнослужащим, ибо был уволен из рядов ВС за систематическое нарушение дисциплины. -02D-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com