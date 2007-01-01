



Прокуратура отказалась начать уголовное дело по факту пыток блогера

2017 Февраль 02 ( Четверг ) 11:00:03

Бакинская прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела в связи с пытками блогера Мехмана Гусейнова в Насиминской полиции. Об этом Turan сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, следователь Хафиз Алиев пришел к выводу об отсутствии достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

Адвокат не согласен с решением следователя и считает, что оно имело цель замять факты пыток над блогером в полиции. Адвокат намерен обжаловать решение прокуратуры в порядке судебного надзора.

Напомним, что 9 января Гусейнов был похищен неизвестными лицами и только в полдень 10-го числа стало известно, что он в полиции. После освобождения Гусейнов рассказал о пытках в полиции. Тем не менее, суд приговорил его к 200 манатам штрафа за «неподчинение полиции».-06B-