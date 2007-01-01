



Найден труп одного из пропавших в декабре нефтяников

2017 Февраль 01 ( Среда ) 16:49:35

На берегу моря в Нефтечалинском районе страны (174 км к югу от Баку) обнаружен труп неизвестного мужчины, говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

В настоящее время выясняется, является он одним из пропавших нефтяников 15 декабря 2016 года в Гарадагском районе (30 км. к югу от Баку).

Напомним, что в тот день во время шторма в результате обрушения эстакады на НГДУС им. Нариманова, пропали десять нефтяников, тело одного из которых было найдено, остальные пропали без вести. –71D-