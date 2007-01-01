



Служба госбезопасности уничтожила четырех террористов

2017 Февраль 01 ( Среда ) 12:13:50

Служба госбезопасности Азербайджана сообщила 1 февраля об уничтожении четырех религиозных радикалов, подозреваемых в терроризме и задержании еще одного.

Как сказано в сообщении СГБ, 31 января была проведена операция для задержания граждан Азербайджана, подозреваемых в подготовке особо тяжкого преступления на основе религиозного экстремизма.

Это граждане – М. Улубеков (кличка Абу Хамса), Г. Дамиров (кличка Абдулгариб), Ф. Садыгов (кличка Абдулхалид), С, Мамедов (кличка Абдулла) и Т. Алмамедов.

В ходе операции Улубеков , Алмамедов, Дамиров и Мамедов оказали вооруженное сопротивление , используя автоматы и пистолеты и были уничтожены ответным огнем. Ф. Садыгов был задержан.

По данным СГБ, была получена оперативная информация, что группа религиозных экстремистов, связанных с зарубежными террористическими группами, готовит в различных местах страны террористические акты с использованием взрывчатки и различных видов оружия.

Проверка этих сведений подтвердила их обоснованность, в этой связи были приняты неотложные оперативные меры, говорится в сообщении СГБ.

Где именно была проведена операция , не сообщается.

За последние четыре месяца это уже пятая подобная операция СГБ против религиозных радикалов.

Так двое террористов были убиты, еще один задержан в ходе спецопераций 26-27 октября.

Еще один боевик был уничтожен 25 ноября в результате спецоперации СГБ в селе Дюзтахироба близ границы с Россией.

1 декабря в торговом центре «Бина» на окраине столицы был застрелен подозреваемый в подготовке теракта с помощью пояса шахида Эмин Джами Азизага оглу.

А 26 января был уничтожен Джейхун Оджагов. -03D-