



Снегопад продолжится

2017 Февраль 01 ( Среда ) 11:43:30

Сильный снегопад в столице не стал причиной задержки вылета и прилета самолетов в бакинском международном аэропорту, сообщили в госкомпании «Азал».

Все рейсы выполняются согласно расписанию, службы аэропорта работают в штатном режиме, отметили в «Азал».

Между тем, интенсивный снегопад и северный ветер в Баку не прекращаются. За ночь высота снежного покрова в столице составила 23 см.

В горах Большого Кавказа более всего снега выпало в Гахском районе – 69 см.

В Талышских горах – 32 см. На Малом Кавказе высота снежного покрова составила

70 см в Агдеринском районе Нагорного Карабаха. В Нахчыване – 38 см.

В Центральном низменном регионе высота снега составила 23 см.

Температура воздуха 1 февраля составит -1-3 градуса мороза днем и ночью. В низменных районах будет 0-2 градуса. В горах морозы составят -12-17 градусов, в Нахчыване -7-16 градусов. -02D-