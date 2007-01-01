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Общество 2017
Активисты НПО призвали главу ИПДО содействовать решению проблем НПО

Активисты НПО призвали главу ИПДО содействовать решению проблем НПО

2017 Январь 31 ( Вторник )  22:19:20
Azərbaycan

В ближайшие дни состоится визит в Азербайджан председателя правления международной организации «Инициатива прозрачности в добывающей отрасли» (ИПДО) Фредрика Рейнфелдта.

В преддверии визита, члены  азербайджанской Коалиции НПО о повышении прозрачности в добывающей отрасли направили ему обращение с целью привлечения внимания к проблемам гражданского общества страны.

 Они с сожалением констатируют, что после заседания правления в октябре 2016 г. в Астане не были предприняты решительные правовые и практические шаги по решению проблем гражданского общества.

Кабинет министров  11 января принял «Правила регистрации грантовых договоров (решений)», а 24-го числа внес изменения в «Правила приобретения права на  предоставление  иностранными донорами грантов на территории Азербайджанской Республики».

Однако по Конституции Азербайджана указы президента и постановления Кабинета министров не имеют правового превосходства над законами страны. Поэтому без устранения ограничительных мер в законе «О грантах» невозможно говорить об изменении правового и практического положения НПО.

С другой стороны, постановления Кабинета министров ничего не меняют с точки зрения выполнения трех требований выдвинутых на заседании правления ИПДО 26 октября 2016 г. в Астане.

Так, по-прежнему сохраняются процедуры регистрации грантов и доноров.

Поэтому есть потребность в устранении норм в законодательстве, ограничивающих деятельность НПО.

Это обуславливает необходимость в предстоящий период проведения реформ как в правовой, так и регулирующей сферах.

С другой стороны, Минюст отказывается выдавать уведомления о регистрации грантовых проектов многих независимых НПО, в том числе членов  коалиции, из-за чего их исполнение становится невозможным.

В то же время остаются ограниченными возможности доступа к иностранным  донорам.

Практически невозможно  получение Коалицией и ее  независимыми членами  финансовой помощи от международных доноров, участие НПО в грантовых конкурсах.

Даже Совет по господдержке  НПО отказался финансировать выделенный им же институциональный грантовый проект  для Коалиции   НПО  по повышению  прозрачности в добывающей отрасли.

А вслед за этим Совет отказался принять представленный Коалицией   проект на грантовый  конкурс 2017 г.

В настоящее время Коалиция не имеет бюджета, офиса, офисных оборудований, конференц-залов для проведения мероприятий.

Глава Многосторонней группы, председатель правительственной комиссии по ИПДО Шахмар Мовсумов  отказывается от встреч и сотрудничества с членами коалиции.

Свыше 30 независимых НПО, являющихся  членами  коалиции все еще действуют не получив государственной регистрации.

Минюст отказывает  в регистрации НПО. Есть члены коалиции в отношении которых остаются уголовные дела, не выдаются паспорта, действует запрет на выезд из страны.

Бывший член коалиции Фуад Гахраманлы осужден к 10 годам тюремного наказания за высказывания в Facebook. Из-за необоснованного уголовного преследования  Amnesty İnternational признала его  «узником совести».

Другой бывший член коалиции, инвалид второй группы Асиф Юсифли  более двух лет также необоснованно содержится в тюремном заключении.

В заключение члены Коалиции выражают заинтересованность в участии в процессе ИПДО.  Однако без решения указанных проблем невозможно свободное и эффективное участие в ИПДО.

Они призывают Рейнфелдта в ходе встреч в Баку поднимать проблемы гражданского общества, в том числе членов Коалиции  НПО и выразить принципиальную позицию и волю.—06D--

 

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