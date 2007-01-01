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Общество 2017
Жалоба Мехмана Гусейнова отклонена

Жалоба Мехмана Гусейнова отклонена

2017 Январь 31 ( Вторник )  18:42:20
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Сегодня в Бакинском апелляционном суде (БАС) состоялось рассмотрение жалобы об административном штрафе в 200 манат блогеру Мехману Гусейнову. 

Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, в ходе заседания ни одно ходатайство не было удовлетворено.

Так, Садыгов просил признать необоснованным присуждение Гусейнову штрафа и проверить подписи под показаниями Гусейнова.

Он отметил, что в 22-ом отделении полиции Гусейнова фактически в бессознательном состоянии  принудили подписать какие- то бумаги.

Адвокат отметил, что прокуратура Баку отказалась расследовать факты пыток блогера, поэтому он обжалует это в порядке судебного надзора.

Напомним, что 9 января Гусейнов был похищен неизвестными лицами и только в полдень 10-го числа стало известно, что он в полиции.

Суд приговорил его к 200 манатам штрафа за «неподчинение полиции».

После суда блогер рассказал, что подвергался в полиции пыткам.-05B-  

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