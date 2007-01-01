



Восьмое судебное заседание по иску против “Азерсу” не дало результатов

2017 Январь 31 ( Вторник ) 17:52:44

Во вторник, 31 января состоялось восьмое по счету судебное заседание в Первом Бакинском административно-экономическом суде по иску Информационного агентства Turan против госкомпании ОАО “Азерсу”.

На этот раз представитель «Азерсу» не прибыл на заседание. «Он участвует в поминках и не может придти»,- сообщила директору Turan Мехману Алиеву судья Шарафат Мамедова.

Очередное, девятое заседание назначено на 10 февраля.

Трагикомичный процесс получения ответа от «Азерсу» на информационный запрос агентства тянется с 30 августа 2016 года. Закон «О свободе информации» требует от ответчика предоставить ответ в течение 7 рабочих дней.

Первоначально ОАО «Азерсу» и вовсе игнорировало информационные запросы агентства, но по ходу суда с трудом ответило только на пять из семи вопросов. В этот раз водная компания обещала ответить на следующие вопросы:

- о количестве, типах и ценах, закупленных до 29 марта 2016 года счетчиках,

- о цене установки одного счетчика и показателях, формирующих себестоимость (смета).

Информационный запрос последовал после того, как стало известно, что «Азерсу» закупает счетчики по высоким ценам на средства, выделенные распоряжением президента страны от 29 марта 2016 года.

Агентство считает, что цены на счетчики и монтажные работы завышены в 5-10 раз. Так, на выделенные 12 млн. манат «Азерсу» закупило 50 тыс. счетчиков на 5,5 млн. манат и еще 6,5 млн. манат запланировало израсходовать на монтажные работы.

Также надо отметить, что «Азерсу» сорвало трехлетнюю госпрограмму по 100% внедрению счетчиков в стране в 2006-2009 гг. Компания сообщила, что на 1 января 2017 года 1342248 абонентам из категории «население» установлено 897350 или 66,9% счетчиков.

Еще 58775 абонентам из группы «ненаселение» установлено 48223 счетчиков или 82%.

Странно, что после завершения срока госпрограммы «Азерсу» исправно получал все новые средства на внедрение счетчиков, притом, что ни одна контролирующая госструктура не интересовалась, что эти средства, мягко говоря, использовались нерационально.—0--