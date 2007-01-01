



Снегопад продолжится

2017 Январь 31 ( Вторник ) 13:07:31

В ближайшие сутки снегопад в Баку и на Апшероне продолжится при северном ветре. Температура воздуха ночью составит -3 градуса, а днем будет в районе 0 градусов, сообщили синоптики.

На дорогах будет гололед.

По районам страны также ожидаются осадки в виде снегопада, который в горных районах будет интенсивным.

Температура воздуха составит -2-7 градусов, днем воздух прогреется до +4.

В горных районах будет -9-14 градусов мороза, днем -1-6 градусов. Дороги покроет гололедом.

В связи с непогодой дорожная полиция Баку обратилась к гражданам с предупреждением.

Из-за гололеда снижена скорость движения транспорта до 60 км на скоростной трассе от поселка Бина до поселка Мардакян и до поселков Бузовна и Загульба.

Снижена скорость движение автомобилей и на трассах города – от центра до аэропорта.

Дорожная полиция призывает граждан не превышать скорость, не использовать машины с неисправными тормозами и плохими покрышками.-16D-