Снегопад продолжится

Снегопад продолжится2017 Январь 31 ( Вторник ) 13:07:31
В ближайшие сутки снегопад в Баку и на Апшероне продолжится при северном ветре. Температура воздуха ночью составит -3 градуса, а днем будет в районе 0 градусов, сообщили синоптики.
На дорогах будет гололед.
По районам страны также ожидаются осадки в виде снегопада, который в горных районах будет интенсивным.
Температура воздуха составит -2-7 градусов, днем воздух прогреется до +4.
В горных районах будет -9-14 градусов мороза, днем -1-6 градусов. Дороги покроет гололедом.
В связи с непогодой дорожная полиция Баку обратилась к гражданам с предупреждением.
Из-за гололеда снижена скорость движения транспорта до 60 км на скоростной трассе от поселка Бина до поселка Мардакян и до поселков Бузовна и Загульба.
Снижена скорость движение автомобилей и на трассах города – от центра до аэропорта.
Дорожная полиция призывает граждан не превышать скорость, не использовать машины с неисправными тормозами и плохими покрышками.-16D-