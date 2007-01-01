



Имущество Университета «Кавказ» - «национализируют»

2017 Январь 31 ( Вторник ) 12:34:01

На состоявшемся 30 января внеочередной коллегии Минобразования были обсуждены предложения комиссии по ликвидации университета «Кавказ», включая вопросы распределения студентов по другим вузам.

По итогам обсуждений принято решение о переводе после зимней экзаменационной сессии всех студентов в один вуз – Бакинский инженерный университет, созданный в ноябре 2016 года.

Обращения студентов, пожелавших учиться в других вузах, будут рассмотрены во время летних каникул, говорится в сообщении Минобразования.

Также учтено обращение учредителя университета «Кавказ» - Азербайджанского международного образовательного центра о передаче всего его имущества «в пользу государства» и использования его в образовательных целях.

Проблемы у университета «Кавказ» начались летом 2016 года после провала госпереворота в Турции. Анкара потребовала от Баку закрыть все структуры, связанными с движением «Хизмет» проповедника Фетулла Гюлена, которого правительство Турции объявило организатором путча.

После этого, университет «Кавказ», созданный движением «Хизмет», принудительно ввели в состав Бакинской нефтяной школы при SOCAR. Одновременно уволили преподавателей из Турции, назначив в руководство местные кадры, а 16 января 2017 г. университет «Кавказ» «самоликвидировался»

Отметим, что этот университет был самым рейтинговым вузом в Азербайджане, имевшим международное признание. В нем наряду с гражданами Азербайджана учились также иностранцы. —06D—