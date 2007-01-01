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Общество 2017

Отец сержанта подал в суд на Евлахскую прокуратуру

2017 Январь 31 ( Вторник )  12:29:42
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Али Османлы  -  отец военнослужащего Таира Османлы,  утверждающий о пытках в Евлахском районном отделе полиции, подал в суд на районную прокуратуру из-за отказа возбудить уголовное  дело. Об этом Turan заявил глава Общественного объединения «Правовое просвещение молодежи Сумгайыта» Эльчин Мамед,  оказывающий юридическую помощь пострадавшему.

По его словам, солдата оклеветал сосед и пожаловался на него в полицию. Сержанта забрали прямо из войсковой части и в полиции жестоко избили.

«У живущего вместе с  Османлы на съемной квартире другого военного в августе пропали 1650 манат.  Последний обвинил Османлы в краже и пожаловался в полицию.

Османлы  жестоко избили два офицера - капитан и майор. Солдат  получил тяжелые травмы -  ему сломали ребра», - сказал правозащитник и представил фотографии со следами насилия на теле сержанта.

Несмотря на жалобы пострадавшего, против полицейских никаких мер не принято. Его родители жаловались в Евлахскую районную прокуратуру и МВД,  но тщетно.

Заместитель  прокурора Евлахского района отказал  в возбуждении уголовного  дела, хотя в  деле есть заключение судебно-медицинской экспертизы, что у сержанта на теле есть следы насилия, и их происхождение по времени совпадает с пребыванием в полиции.

Судебная жалоба подана 30 января. –06B-

 

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