Отец сержанта подал в суд на Евлахскую прокуратуру

2017 Январь 31 ( Вторник ) 12:29:42

Али Османлы - отец военнослужащего Таира Османлы, утверждающий о пытках в Евлахском районном отделе полиции, подал в суд на районную прокуратуру из-за отказа возбудить уголовное дело. Об этом Turan заявил глава Общественного объединения «Правовое просвещение молодежи Сумгайыта» Эльчин Мамед, оказывающий юридическую помощь пострадавшему.

По его словам, солдата оклеветал сосед и пожаловался на него в полицию. Сержанта забрали прямо из войсковой части и в полиции жестоко избили.

«У живущего вместе с Османлы на съемной квартире другого военного в августе пропали 1650 манат. Последний обвинил Османлы в краже и пожаловался в полицию.

Османлы жестоко избили два офицера - капитан и майор. Солдат получил тяжелые травмы - ему сломали ребра», - сказал правозащитник и представил фотографии со следами насилия на теле сержанта.

Несмотря на жалобы пострадавшего, против полицейских никаких мер не принято. Его родители жаловались в Евлахскую районную прокуратуру и МВД, но тщетно.

Заместитель прокурора Евлахского района отказал в возбуждении уголовного дела, хотя в деле есть заключение судебно-медицинской экспертизы, что у сержанта на теле есть следы насилия, и их происхождение по времени совпадает с пребыванием в полиции.

Судебная жалоба подана 30 января. –06B-