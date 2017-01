Проекты Barama удостоились премии “AWITA 2017” 2017 Январь 30 ( Понедельник ) 17:16:48

English Azərbaycan

Продолжается успешная деятельность Центра Инноваций и Предпринимательства Barama при Azercell Teleсom. Так, 2 проекта данного Центра, удостоились премии “Azerbaijan Women in IT Award - AWITA 2017”, которая была впервые проведена при организации “Femmes Digitales - Azerbaijani Women in IT Club” (AWIC). Проект “TechSos”, созданный Айтадж Агабейли и Гюнай Абдуллаевой, стал победителем в номинации “Стартап года”, а проект “Wowoman TechTech xanim”- в номинации “Лучшая группа в сфере ИТ / Программа по образованию в сфере ИТ / Проект по образованию в сфере ИТ”. Церемония награждения победителей по 15 различным категориям состоялась в Международном Центре Мугама. Отметим, что победителей выбирало жюри, которое состояло из представителей частных компаний, действующих в сфере ИКТ, известных университетов, ведущих средств массовой информации, государственных структур и т.д. Церемония награждения “Azerbaijan Women in IT Award — AWITA 2017” является самым большим мероприятием, присуждаемой за борьбу с гендерным неравенством в сфере современных технологий в Азербайджане. Мероприятие было посвящено демонстрации достижений женщин и их инновационных нововведений в технологической сфере, пропаганде будущего диалога между ведущими силами в области ИТ по определению и диверсификации новых моделей. Для информации сообщим, что Клуб Женщины Азербайджана в ИКТ – “FEMMES DIGITALES” был основан в 2014 году. Среди основных целей организации можно отметить – объединение в своих рядах женщин и девушек, тем или иным образом, связанных со сферой ИКТ Азербайджана, повышение их знаний и увеличение возможностей для их карьерного роста в этой динамично растущей и изменяющейся сфере. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО AzercellTelecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов AzercellExpress, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal»и«Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели