AZ

RU

EN





 
Общество 2017
Во вторник вновь будет снег и мороз

Во вторник вновь будет снег и мороз

2017 Январь 30 ( Понедельник )  16:02:29
English Azərbaycan

31 января в Баку и на Апшероне ожидаются осадки в виде снега при северном ветре.

Температура воздуха ночью опустится до -3 градусов мороза, а днем будет +1+3. Утром и в вечернее время на дорогах будет гололед.

В районах страны также ожидаются снегопады, в ряде мест – интенсивные.

Температура воздуха ночью опустится до -6 мороза, а днем будет до +5.   В горах будет до -15-20 мороза ночью и -5-10 днем.

31 января-1 февраля будет неблагоприятным периодом для метеозависимых людей. -02D-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com