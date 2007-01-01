



Во вторник вновь будет снег и мороз

2017 Январь 30 ( Понедельник ) 16:02:29

31 января в Баку и на Апшероне ожидаются осадки в виде снега при северном ветре.

Температура воздуха ночью опустится до -3 градусов мороза, а днем будет +1+3. Утром и в вечернее время на дорогах будет гололед.

В районах страны также ожидаются снегопады, в ряде мест – интенсивные.

Температура воздуха ночью опустится до -6 мороза, а днем будет до +5. В горах будет до -15-20 мороза ночью и -5-10 днем.

31 января-1 февраля будет неблагоприятным периодом для метеозависимых людей. -02D-