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Общество 2017
Исполнительный секретарь “РЕАЛ” допрошен в генпрокуратуре

Исполнительный секретарь “РЕАЛ” допрошен в генпрокуратуре

2017 Январь 30 ( Понедельник )  14:32:19
English Azərbaycan

   Исполнительный секретарь правления движения «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ)  Натиг Джафарли в понедельник  в течение трех  часов был допрошен в Следственном управлении  по тяжким преступлениям генпрокуратуры Азербайджана.   Его сопровождал адвокат Джавад Джавадов.

Как сообщил Turan Джафарли, его  расспрашивали о посещении офиса “РЕАЛ” сотрудником посольства Ирана.

«Нас допрашивают из-за лживой и клеветнической публикации. До меня допросили члена  правления Азера Гасымлы. Это продолжение давления на «РЕАЛ» вслед за арестом его лидера Ильгара Мамедова», - сказал Джафарли.

Отметим, что в отношении Джафарли продолжается также следствие, начатое в августе, когда руководство «РЕАЛ» обвиняли в получении финансирования от Западных структур.

Дело не закрыто, Джафарли периодически вызывают на допросы и ему запрещен выезд из Баку.

Напомним, что 27 января  прокуратура заявила о начале расследования материалов о получении денег «РЕАЛ» от иранского дипломата. Эту «сенсацию» опубликовал Эйнулла Фатуллаев на своем сайте.  -06D-

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