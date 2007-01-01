



Исполнительный секретарь “РЕАЛ” допрошен в генпрокуратуре

2017 Январь 30 ( Понедельник ) 14:32:19

Исполнительный секретарь правления движения «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ) Натиг Джафарли в понедельник в течение трех часов был допрошен в Следственном управлении по тяжким преступлениям генпрокуратуры Азербайджана. Его сопровождал адвокат Джавад Джавадов.

Как сообщил Turan Джафарли, его расспрашивали о посещении офиса “РЕАЛ” сотрудником посольства Ирана.

«Нас допрашивают из-за лживой и клеветнической публикации. До меня допросили члена правления Азера Гасымлы. Это продолжение давления на «РЕАЛ» вслед за арестом его лидера Ильгара Мамедова», - сказал Джафарли.

Отметим, что в отношении Джафарли продолжается также следствие, начатое в августе, когда руководство «РЕАЛ» обвиняли в получении финансирования от Западных структур.

Дело не закрыто, Джафарли периодически вызывают на допросы и ему запрещен выезд из Баку.

Напомним, что 27 января прокуратура заявила о начале расследования материалов о получении денег «РЕАЛ» от иранского дипломата. Эту «сенсацию» опубликовал Эйнулла Фатуллаев на своем сайте. -06D-