

Минобороны сообщило о самоубийстве солдата 2017 Январь 30 ( Понедельник ) 12:59:44

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Информация о гибели рядового ВС Азербайджана Ханали Фаттаева от огня с армянской стороны, не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана. Согласно тому же источнику, Фаттаев погиб в небоевых условиях – совершил суицид. По предварительным данным, самоубийство не связано со службой, отмечено в сообщении. По факту Военная прокуратура возбудила уголовное дело, ведется расследование. -16D-