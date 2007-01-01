Минобороны сообщило о самоубийстве солдата

Минобороны сообщило о самоубийстве солдата2017 Январь 30 ( Понедельник ) 12:59:44
Информация о гибели рядового ВС Азербайджана Ханали Фаттаева от огня с армянской стороны, не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
Согласно тому же источнику, Фаттаев погиб в небоевых условиях – совершил суицид. По предварительным данным, самоубийство не связано со службой, отмечено в сообщении. По факту Военная прокуратура возбудила уголовное дело, ведется расследование. -16D-