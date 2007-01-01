AZ

RU

EN





 
Общество 2017
Минобороны сообщило о самоубийстве солдата

Минобороны сообщило о самоубийстве солдата

2017 Январь 30 ( Понедельник )  12:59:44
English Azərbaycan

Информация о гибели рядового ВС Азербайджана Ханали Фаттаева от огня с армянской стороны, не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Согласно тому же источнику, Фаттаев погиб в небоевых условиях – совершил суицид. По предварительным данным, самоубийство не связано  со службой, отмечено в сообщении. По факту Военная прокуратура возбудила уголовное дело, ведется расследование. -16D-

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com