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Общество 2017
Коалиция НПО по ИПДО требует освободить Фуада Гахраманлы и Асифа Юсифли

Коалиция НПО по ИПДО требует освободить Фуада Гахраманлы и Асифа Юсифли

2017 Январь 28 ( Суббота )  13:30:54
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Коалиция НПО по повышению прозрачности в добывающей отрасли выступило с заявлением,  осудив приговор  члену этой структуры Фуаду Гахраманлы, осужденному 25 января на 10 лет по  «Нардаранскому делу».

На самом деле Гахраманлы был арестован 8 декабря 2015 г. за критику действий силовиков в ходе спецоперации в Нардаране и  необоснованного преследования задержанных  верующих.

Гахраманлы обвинили по ст. 281.2 (призывы к насильственному  захвату власти и смене конституционного строя и распространения материалов подобного содержания)  , 283.2.1 (разжигание межрелигиозной розни с угрозами применения насилия) и 220.2-(призыв к беспорядкам).  Однако, несмотря на то, что обвинения на суде не были доказаны, он был признан виновным и осужден. На самом деле, он был арестован за свои посты в Facebook, которые не нарушали норм этики и закона.

По этой причине,  местные и международные правозащитные организации признали Гахраманлы политзаключенным, а авторитетная Amnesty İnternational – «узником совести».

В заявлении также указывается, что арест Гахраманлы  нарушает основополагающие стандарты и принципы международной Инициативы прозрачности в добывающей промышленности  о свободе выражения и свободе деятельности  ее участников.

В протоколе ИПДО относительно гражданского общества отмечается, что деятельность  активистов не может ограничиваться, подвергаться принуждениям и репрессиям.

Коалиция напоминает, что еще один бывший член этой структуры, инвалид Карабахской войны Асиф Юсифли также по политическим мотивам содержится в тюрьме. Его не выпускают даже после того, как согласно изменениям в законодательстве срок содержания под стражей превысил максимальное наказание по новой редакции УК.

Коалиция призвала прекратить репрессии против ее членов и освободить Фуада Гахраманлы и Асифа Юсифли.—06D--

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