AZ

RU

EN





 
Общество 2017
Представители посольства США посетили офис «РЕАЛ»

Представители посольства США посетили офис «РЕАЛ»

2017 Январь 28 ( Суббота )  13:28:12
English Azərbaycan

В субботу дипломаты посольства США Зия Саед и Уильям Соли провели встречу с руководством движения «РЕАЛ» в офисе этой организации.

Исполнительный секретарь «РЕАЛ» Натик Джафарли, члены Правления Эркин Гадирли, Азер Гасымов и Расул Джафаров обсудили с дипломатами общественно-политическую ситуацию в стране, перспективы экономического развития, ситуацию вокруг незаконного содержания в заключении лидера «РЕАЛ» Ильгара Мамедова и последние нападки на «РЕАЛ» со стороны властей Азербайджана.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал Натик Джафарли.

Напомним, что накануне прокуратура заявила о начале расследования материалов о получении денег «РЕАЛ» от иранского дипломата.

Эту «сенсацию» опубликовал Эйнулла Фатуллаев на своем сайте.  -02D-

Plants: image 1 0f 1 thumb
КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com