



На суде «Нардаран -2»

2017 Январь 27 ( Пятница ) 18:35:38

В Бакинском суде по тяжким преступления на процессе по «Нардаранскому делу-2» сегодня начались показания обвиняемых.

Фигурантами суда являются зампред Движения «Мусульманское единство» Эльчин Гасымов и еще 11 верующих.

Напомним, что Эльчин Гасымов был арестован в административном порядке на 30 суток 5 ноября 2015. Спустя три недели – 26 числа МВД провело спецоперацию в Нардаране, арестовав около 15 членов движения «Мусульманское единство, включая его лидера – Тале Багирзаде.

По завершению 30 суток, Гасымову были предъявлены обвинения в попытке захвата власти, терроризме и пр. По аналогичным обвинениям арестовали еще 10 человек: Ага Яхьяев, Махир Гахраманов, Сейфаддин Ширванов, Рамиль Алиев, Фархад Мурадов, Эльгюн Ахундов, Вюсал Алыш, Сеймур Асланов, Али Шахбазов, Амирали Алиев и Иса Ибрагимов.

Сегодня Эльчин Гасымов сегодня заявил о надуманности и лживости обвинений.

«Если бы у нас было бы оружие, то мы бы пошли бы освобождать Карабаха, и если движение «Мусульманское единство» преследовало бы незаконные цели, то не обращалось бы за регистрацией в Минюст», - сказал Гасымов.

Он отметил, что 5 ноября 2015 г. его задержали, когда он проходил мимо 14-го отделения полиции в поселке Маштага. Оттуда его повезли в Сабунчинское районное управление полиции и завели к начальнику.

Гасымова избивали, пытали электрошокером. Потом составили протокол, а в суде без адвоката приговорили к 30 суткам ареста за не подчинение полиции.

После этого против Гасымова было заведено уголовное дело и его отправили в Кюрдаханский СИЗО, где в холодную погоду всю ночь держали во дворе.

14-24 декабря Гасымов содержался в главном управлении по борьбе с оргпреступностью МВД, где его подвергли жестоким пыткам, требуя дать показания против Тале Багирзаде, лидера ПНФА Али Керимли, Национального совета демократических сил.

Показания против себя Гасымов дал только 21 числа, когда полиция пригрозила арестовать его отца или брата. Ему также угрожали убийством , якобы при попытке к бегству.

Другой подсудимый - Агали Яхъяев заявил о пытках в Сабунчинской полиции, где его и других арестованных раздели, пускали по их телам ток, а затем таскали по полу.

По словам обвиняемого, арестованных заставили подписать чистые листы бумаги.

Суд будет продолжится в 14:00 3-го февраля.—06D--