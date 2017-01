Награды “AWITA 2017” самым успешным женщинам в сфере ИКТ Азербайджана 2017 Январь 27 ( Пятница ) 18:29:26

26 января 2017 года в Международном центре мугама состоялась церемония вручения наград «AWITA 2017» — The Women in IT Award, самым успешным женщинам, работающим в сфере информационных и коммуникационных технологий Азербайджана. Церемония, объединившая порядка трехсот профессионалов и гостей была организована Клубом Женщины Азербайджана в сфере ИКТ “FEMMES DIGITALES”, активно проводящим разные просветительские мероприятия с целю популяризации сферы ИКТ среди девушек и женщин Азербайджана. Жюри, которое в этом году состояло исключительно из мужчин-представителей частных компаний, действующих в сфере ИКТ, известных университетов, ведущих средств массовой информации, государственных структур и т.д., определило победительниц в 15 номинациях. Ими стали: INNOVATOR OF THE YEAR — учредитель компании B.EST Solutions, являющейся оператором услуги мобильной электронной подписи Asan İmza, учредитель Клуба Женщины Азербайджана в сфере ИКТ “FEMMES DIGITALES” Яна Кримпе; FOUNDER, CEO OR CIO OF THE YEAR — глава компании НР Azerbaijan Инара Гулиева; WOMAN OF THE YEAR — директор департамента продаж Iteca Caspian Рена Абуталыбова; HERO OF IT — региональный менеджер по маркетингу компании Microsoft Сабина Парвизи; JUDGES CHOICE – начальник отдела Азербайджанского Технического Университета (AzTU) Масума Мамедова; DIGITAL LEADER OF THE YEAR — руководитель департамента управления проектами компании Cybernet Шахла Мамедова; STARTUP OF THE YEAR — соучредитель стартапа TechSOS Айтадж Агабейли; DEPLOYMENT OF THE YEAR — разработчик программного обеспечения в компании Geotek BS Нигяр Гаджибабаева; TRANSFORMATION OF THE YEAR — начальник департамента Государственного агентства по услугам населению и социальным инновациям Азербайджанской Республики Улдуз Халилова; DEVELOPER OF THE YEAR — программист компании ULTRA Technologies Фидан Джафарова; EMPLOYER OF THE YEAR — компания ULTRA Technologies; IT TEACHER OF THE YEAR – заместитель директора Европейского лицея по ИКТ Рахиля Алиярзаде; IT COMMUNITY / IT education program / IT education project — проект WoWoman Tech Tech Xanim; RURAL AND REMOTE CONTRIBUTION IN IT — преподаватель информатики в школе деревни Салманбейли Агджабединского района Азербайджанской Республики Шахана Бадалова; IT STUDENT OF THE YEAR — студент 3-го курса факультета Информационных Технологий Университета ADA Эльнара Набиева. Клубом Женщины Азербайджана в сфере ИКТ “FEMMES DIGITALES” были также отмечены все партнеры мероприятия, которые получили почетные дипломы за помощь в организации мероприятия. Так, лучшим другом Клуба был назван известный шоумен, заслуженный артист Мурад Дадашев, который был ведущим церемонии награждения, а директор журнала Infocity Дмитрий Адрианов был удостоен звания лучшего медиа-партнера. На мероприятии присутствовали заместитель министра Связи и Высоких Технологий Эльмир Велизаде, заместитель председателя Государственного Комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова, чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Роберт Секута и его супруга, члена Парламента Азербайджанской Республики Таир Миркишили и другие представители разных государственных и частных структур. Клуб Женщины Азербайджана в ИКТ – “FEMMES DIGITALES” является первой в своем роде профессиональной организацией в Азербайджане, основанной в 2014 году и объединяющей в своих рядах свыше 100 женщин и девушек тем или иным образом связанных со сферой ИКТ Азербайджана.