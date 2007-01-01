



Прокуратура проверит движения «РЕАЛ»

2017 Январь 27 ( Пятница ) 18:24:07

Генпрокуратура проявила удивительную оперативность и начала проверку в связи с публикацией на сайте haqqin.az .

Этот сайт Эйнуллы Фатуллаева написал, что иранский разведчик встречался в Баку с представителями Ильгара Мамедова и передал им деньги для движения «РЕАЛ».

«Генпрокуратура начала серьезное расследования в связи с этим», - говорится в сообщении пресс-службы этого ведомства в ответ на запрос агентства Turan.

По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Эльдара Султанова, расследование будет вести Управление по тяжким преступлениям.

Отметим, что в вышеуказанном материале Фатуллаев утверждает, что второй секретарь посольства Ирана в Азербайджане встречался с руководство «РЕАЛ» и что на этой встрече имело место «тайное соглашение» и дипломат передал деньги.

Комментируя эти обвинения исполнительный секретарь «РЕАЛ» Натиг Джафарли заявил Turan, что подобные обвинения абсурдны. «Обвинения этого человека, называющего себя журналистов, не более чем болтовня и начинать расследования на этой основе, это попытка оказать давление на «РЕАЛ».

Наша организация полностью прозрачна и мы не опасаемся какой либо проверки.

Попытки представить как сенсацию, сообщение, помещенное 8 дней назад нами же на сайте нашей организации – смехотворны.

До сего дня в офисе «РЕАЛ» побывали послы и дипломаты более чего 20 стран. Иранский дипломат был одним из них и инициатива встречи исходила от него. Темой встречи были вопросы двусторонних отношений, ситуация в регионе и пр.», - сообщил Джафарли.

Отметим, что прокуратура, как и МВД и другие госорганы почему то не замечает публикаций, где говорится о преступлениях госчиновников, о фактах коррупции и нарушений прав граждан. -03В-