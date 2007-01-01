Абоненты Bakcell будут платить всего 1 гяпик за каждый мегабайт, потраченный в 28 странах мира

2017 Январь 27 ( Пятница ) 18:10:51

Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане – компания Bakcell сообщает о подписании нового соглашения с еще 7 ведущими телекоммуникационными операторами мира для того, чтобы абоненты смогли пользоваться интернет-роумингом по самым выгодным тарифам.

Компания Bakcell постоянно работает над расширением списка стран, в которых абоненты могут пользоваться высокоскоростным интернетом по цене всего лишь 1 гяпик за 1 мегабайт. Начиная с января 2017 года,такая цена применяется для интернет-роуминга в таких странах, как Грузия, Украина, Израиль, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Отныне, абоненты компании Bakcell могут пользоваться этим предложением в 28 странах мира (Турция, Грузия, Россия, Украина, Иран, Великобритания, Германия, США, ОАЭ, Чешская Республика, Италия, Нидерланды, Венгрия, Испания, Казахстан, Израиль, Греция, Португалия, Румыния, Ирландия, Мальта, Узбекистан, Египет, Новая Зеландия, Киргизия, Таджикистан, Албания, ЮАР).

Благодаря этому соглашению, абоненты Bakcell, находящиеся на территории вышеуказанных стран, смогут пользоваться высокоскоростным интернетом по такой низкой цене как 1 гяпик за 1 Мб. Чтобы подключиться к данному предложению, абонентам нужно всего лишь набрать *125#1000#YES на своих телефонах и активировать пакет интернет-роуминга.

С помощью мобильного приложения «Bakcell Roaming», абоненты, находящиеся за границей, могут получить необходимую информацию о ценах на звонки, SMS и Интернет, и проводимых кампаниях по роуминг-услугам в различных странах у операторов-партнеров по роумингу, а также получить поддержку посредством онлайн-связи с «Bakcell». Более того, благодаря этому приложению, абоненты имеют возможность с легкостью пополнить баланс своего номера. Чтобы получить более подробную информацию о мобильном приложении «Bakcell Roaming», пожалуйста, посетите сайт: http://www.bakcell.com/az/bakcell-rouminq-ap

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О компании Bakcell

Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G.

Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.comили позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/newsдля пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55