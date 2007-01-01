Сотрудники СГБ уничтожили подозреваемого в религиозном экстремизме

Сотрудники СГБ уничтожили подозреваемого в религиозном экстремизме2017 Январь 27 ( Пятница ) 17:26:40
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) 26 января провели операцию по задержанию подозреваемого в религиозном экстремизме Джейхуна Ислам оглу Оджагова.
Он попытался оказать вооруженное сопротивление, и ответными действиями сотрудников СГБ был уничтожен.
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СГБ.
3 декабря 2016 года СГБ сообщила об убийстве силовиками бакинца Эмина Джами Азизага оглу, пытавшегося взорвать пояс смертника возле торгового центра "Бина".—06D—