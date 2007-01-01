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Общество 2017
Сотрудники СГБ уничтожили подозреваемого в религиозном экстремизме

Сотрудники СГБ уничтожили подозреваемого в религиозном экстремизме

2017 Январь 27 ( Пятница )  17:26:40
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Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) 26 января провели операцию по задержанию подозреваемого в религиозном экстремизме Джейхуна Ислам оглу Оджагова.

Он попытался оказать вооруженное сопротивление, и ответными действиями сотрудников СГБ был уничтожен.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СГБ.

3 декабря 2016 года СГБ сообщила об убийстве силовиками бакинца Эмина Джами Азизага оглу, пытавшегося взорвать пояс смертника возле торгового центра "Бина".—06D—

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