

Сотрудники СГБ уничтожили подозреваемого в религиозном экстремизме 2017 Январь 27 ( Пятница ) 17:26:40

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Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) 26 января провели операцию по задержанию подозреваемого в религиозном экстремизме Джейхуна Ислам оглу Оджагова. Он попытался оказать вооруженное сопротивление, и ответными действиями сотрудников СГБ был уничтожен. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СГБ. 3 декабря 2016 года СГБ сообщила об убийстве силовиками бакинца Эмина Джами Азизага оглу, пытавшегося взорвать пояс смертника возле торгового центра "Бина".—06D—