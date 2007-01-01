



Адвокат обратился к омбудсмену и МККК в связи с пропажей активиста

2017 Январь 27 ( Пятница ) 16:38:55

Адвокату Ялчину Иманову не удалось выяснить судьбу религиозного активиста Ахсана Нурузаде, пропавшего с 24 января.

26 и 27 января адвокат обращался с запросом в МВД, различные управлении и отделения полиции, изоляторы временного содержания, суды районов Баку. Однако какого-либо ответа не получил.

Нурузаде 24 января вышел из дома, чтобы купить сигареты, но не вернулся.

Родные обращались на «службу 102» МВД, где им посоветовали написать заявление в 22-е отделение полиции Насиминского района. Они так и сделали, но тоже никаких результатов.

Адвокат сегодня также обратился к омбудсмену и Бакинский офис Международного Комитета Красного Креста.

При этом Иманов сказал, что до 26 января звонки до мобильного телефона Нурузаде доходили, но никто не отвечал. Адвокат посылал ему сообщения по WhatsApp.

Было видно, что сообщения прочитываются, но ответов не было. С вечера 26 января телефон уже был отключен.

Адвокат полагает, что Нурузаде принуждают к даче каких-то признательных показаний.

Нурузаде активный сторонник Движения «Мусульманское единство» и его лидера Тале Багирзаде. Он посещал судебные заседания по «Нардаранскому делу» и исчез накануне вынесения приговора.

Отметим, что 24 января на 30 суток был арестован другой сторонник Багирзаде - Ровшан Мамедли.

Также на 30 суток был арестован еще один религиозный активист, житель поселка Маштага Тебриз Сибили.

Наблюдатели полагают, что эти аресты имеют цель изолировать наиболее активных сторонников Багирзаде во избежание организации массовых протестов против приговора по «Нардаранскому делу».

Напомним, что 25 января суд приговорил Тале Багирзаде и его заместителя Аббаса Гусейнова к 20 годам лишения свободы каждого. Остальные 16 обвиняемых получили наказания от 10 до 19 лет лишения свободы.—06D--