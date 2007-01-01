



Суд Минска утвердил решение о выдаче Лапшина Азербайджану

2017 Январь 27 ( Пятница ) 13:21:56

Минский городской суд 26 января оставил в силе постановление заместителя генпрокурора Беларуси Алексея Стука о выдаче российско-израильского блогера Александра Лапшина Азербайджану, сообщила радиостанция «Немецкая волна».

Защита блогера заявила, что намерена обжаловать постановление в Верховном суде, что можно сделать в течение 10 дней.

Напомним, что гражданин России и Израиля Александр Лапшин был задержан в Минске 14 декабря по запросу Азербайджана, объявившего блогера в международный розыск по обвинению в незаконном посещении Нагорного Карабаха и действиях против государственности Азербайджана.

Лапшин в различные периоды посещал Нагорный Карабах, где выступал с анти-азербайджанскими заявлениями, призывал признать независимость Карабаха.

После этого он въезжал на территорию Азербайджана по поддельным документам.

МИД Израиля обращался к властям Беларуси с просьбой не экстрадировать Лапшина в Азербайджан. С аналогичной просьбой к Минску обратился также МИД России.

Будучи под арестом в Минске Лапшин письменно обратился к Ильхаму Алиеву с извинениями. Однако, как утверждали армянские адвокаты Лапшина, блогер не извинился за посещение Нагорного Карабаха, а написал, что сожалеет о случившемся. -02D-