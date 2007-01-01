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Общество 2017
Зачитан приговор обвиняемым в пожаре в 16 этажном жилом доме

Зачитан приговор обвиняемым в пожаре в 16 этажном жилом доме

2017 Январь 27 ( Пятница )  13:10:15
Azərbaycan

  В Бакинском суде по тяжким преступлениям 27 января  был зачитан приговор обвиняемым по делу о крупном пожаре в 16-и этажном доме на проспекте Азадлыг 19 мая 2015 г., в результате которого погибли 15 человек.

Суд приговорил Мирюсифа Махмудова - учредителя компаний "Qlobal Stone" и  "Global Constuction"  , производителя полиутерановых плит, которыми было облицовано здание, к 8 годами лишении свободы.

Директор компании "Qlobal Stone" Угур Баширов получил пять лет.

Алекпер Аскеров из этой же компании,  а также бывший замглавы Бинагадинской исполнительной власти Газанфар Новрузов и бывший начальник отдела этой же структуры Адалят Раджабов  приговорены к 4 годам тюрьмы.

Начальника ЖЭУ №72  Низами Оруджев осужден на 3,5  года.

Все они признаны виновными по ст.  225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть) и  308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

Агаджавад  Мамедов -  начальник испытательной лаборатории , где проводились испытания полиуретана и  Акиф Алибеков  - гендиректор Центра эпидемиологии Минздрава,  с которым были согласованы технические требования к изделиям из полиуретана, осуждены условно.  Они обвинялись по статьям 308.2 и 313 (служебный подлог).  -16D-

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