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Общество 2017
Апелляционный суд оставит активиста NİDA под стражей

Апелляционный суд оставит активиста NİDA под стражей

2017 Январь 27 ( Пятница )  12:27:09
English Azərbaycan

 Бакинский апелляционный суд сегодня отклонил жалобу на решение Наримановского  суда об аресте активиста движения NİDA Рахима Велиева.

Молодой человек был арестован 16 января на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции.

Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов,  судья также оставил без удовлетворения ходатайство об информировании прокуратуры в связи с жалобой на пытки.

Адвокат сообщил, что он обратится в Европейский суд по правам человека.

В движении NİDA считают, что молодого человека преследуют за критику властей в Facebook. -03B-

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