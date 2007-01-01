Апелляционный суд оставит активиста NİDA под стражей

Апелляционный суд оставит активиста NİDA под стражей2017 Январь 27 ( Пятница ) 12:27:09
Бакинский апелляционный суд сегодня отклонил жалобу на решение Наримановского суда об аресте активиста движения NİDA Рахима Велиева.
Молодой человек был арестован 16 января на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции.
Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, судья также оставил без удовлетворения ходатайство об информировании прокуратуры в связи с жалобой на пытки.
Адвокат сообщил, что он обратится в Европейский суд по правам человека.
В движении NİDA считают, что молодого человека преследуют за критику властей в Facebook. -03B-