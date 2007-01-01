Исчез сторонник Тале Багирзаде

2017 Январь 26 ( Пятница ) 21:37:31

Родные активного сторонника лидера Движения «Мусульманское единство» Тале Багирзаде – Ахсана Нурузаде заявляют об его исчезновении.

Нурузаде 24 января вышел из дома и до сих пор, нет информации об его местонахождении. Члены семьи Нурузаде сообщили об этом на «службу 102» МВД, там посоветовали обратиться в 18-ое отделение Наримановского районного управления полиции. Супруга Нурузаде написала в отделении заявление об исчезновении мужа. Но безрезультатно. Семья полагает, что Нурузаде задержали, и заключили договор с адвокатом Ялчином Имановым для выяснения судьбы активиста.

26 января адвокат обращался в соответствующие структуры, но тщетно.

Нурузаде активный сторонник Движения «Мусульманское единство» и его лидера Талеха Багирзаде. Он посещал судебные заседания по «Нардаранскому делу» и исчез накануне вынесения приговора.

Отметим, что 24 января был арестован на 30 суток сторонник Багирзаде Ровшан Мамедли.

Также на 30 суток был арестован еще один религиозный активист, житель поселка Маштага Тебриз Сибили.

Наблюдатели полагают, что эти аресты могли быть связаны с целями властей изолировать наиболее активных сторонников Багирзаде во избежание организации массовых протестов в день вынесения приговора обвиняемым по «Нардаранскому делу».

25 января суд приговорил Тале Багирзаде и его заместителя Аббаса Гусейнова к 20 годам лишения свободы каждого. Остальные 16 обвиняемых получили наказания от 10 до 19 лет лишения свободы.—06D--