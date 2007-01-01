



В стране растет число самоубийств

2017 Январь 26 ( Четверг ) 18:29:42

В Азербайджане возросло число самоубийств. Об этом было сообщено в ходе мероприятия, посвященного психологическому просвещению населения в Центре психологической поддержки Минздрава,

Глава этой структуры Камаля Талыбова сообщила, что в 2013-м году было 415 самоубийств, а в 2016-м уже 535.

Кроме того, есть и незафиксированные случаи, отметила она.

В 2013 году было 18 случаев самоубийства детей, а в 2016 году – 29.

Число самоубийств среди женщин в два раза выше, чем среди мужчин.

Наибольшее число самоубийств – среди лиц в возрасте от 18 до 35 лет. Причины разные: психологические, социальные, бытовые, семейные, генетические проблемы и пр., сказала она.

Отметим, что в последний месяц в Азербайджане зафиксировано около 40 фактов самоубийств.-03D-