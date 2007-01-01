



В пятницу ожидается сильный северный ветер

2017 Январь 26 ( Четверг ) 14:02:18

27 января погода в Баку и на Апшероне будет пасмурной и без осадков. Ожидается сильный северо-западный ветер и понижение температуры до

+4+7 градусов днем и +1 ночью.

В Западном и Северном регионах страны ожидаются дожди, в горах снег, местами интенсивный.

Температура опустится до -3 мороза ночью и +4 в дневное время.

Сильный северный ветер 27 января окажет неблагоприятное влияние на метеозависимых людей, сообщили синоптики. -02D-