

Президент Azercell встретился с победителямиПрограммы Студенческой Стипендии 2017 Январь 25 ( Среда ) 17:45:38

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25 января Президент Azercell Teleсom Вахид Мурсалиев встретился со студентами, удостоенными титула стипендиатов Azercell. Выступая на встрече, г-н Мурсалиев отметил, что по результатам этой программы, студенты получают не только стипендию от Azercell, но и возможность расширять собственные познания в сфере телекоммуникаций, участвовать на корпоративных мероприятиях, социальных проектах компании и на различных курсах, а также право пройти стажировку в компании.Вахид Мурсалиев выразил готовность Azercell и впредь содействовать росту и развитию молодёжи и пожелал удачи всем победителям программы: “Со дня своего основания Azercell оказывает поддержку молодёжи и студентам. С этой цельюреализованы студенческая и стипендиальная программы, а также ряд проектов, подписаны соглашения о сотрудничестве с университетами, в которых вы обучаетесь. Все эти шаги направлены на развитие нашего образования”. Отметим, что среди победителей Програмы Студенческой Стипендии Azercell в текущем году учащиеся Бакинского Государственного Университета, Азербайджанского Государственного Экономического Университета, Университета АДА, Государственной Академии Управления при Президенте Азербайджанской Республики, Университета Хязяр, Университета Кавказ, Гянджинского Государственного Университета, Нахчыванского Государственного Университета, Бакинской Высшей Нефтяной Школы, АГУНП, АГМУ, Мингячевирского Государственного Университета, АУАС и Гянджинского Аграрного Университета. Имя, фамилия Университет Специальность Рафик Аббасов Азербайджанский Государственный Экономический Университет Мировая экономика Дунай Хасайлы Бакинский Государственный Университет Правоведение Али Алакберли Государственная Академия Управления при Президенте Азербайджанской Республики Правоведение Айнур Асадли Университет АДА Международные отношения Сабина Азимова Государственная Академия Управления при Президенте Азербайджанской Республики Компьютерные науки Гюнель Абдуллаева Бакинский Государственный Университет Правоведение Азим Хашимов Университет Хязяр Инженер нефтегазовой промышленности Султан Искандеров Гянджинский Государственный Университет Преподаватель химии и биологии Хикмат Джафарли Университет Кавказ Компьютерная инженерия Расул Каримов Университет Кавказ Компьютерная инженерия Маммад Гаджили Университет Кавказ Компьютерная инженерия Зюмрюд Маликзаде Гянджинский Государственный Университет Математика-информатика Кянара Мурадова Нахчыванский Государственный Университет Международные отношения и иностранные языки Мустафа Буньямин Университет Кавказ Финансы Мустафаев Тарлан Государственная Академия Управления при Президенте Азербайджанской Республики Менеджмент Махаммад Намазлы АГУНП Инженер нефтегазовой промышленности Айсель Гараева Бакинский Государственный Университет Правоведение Конуль Гурбанлы Университет АДА ИТ и системная инженерия Инджи Рзаева Нахчыванский Государственный Университет Международные отношения Асиман Саидзаде Бакинская Высшая Нефтяная Школа Инженер нефтегазовой промышленности Шахин Халилов AТУ Компьютерная инженерия Гасан Ширалиев Государственная Академия Управления при Президенте Азербайджанской Республики Менеджмент Аладдин Шыхзаде Университет Кавказ Компьютерная инженерия Таджира Джафарова Мингячевирский Государственный Университет Экономика и управление Рукийя Тагисой Государственная Академия Управления при Президенте Азербайджанской Республики Правоведение Тахмина Азимзаде АУАС Архитектура Немят Зюльфюгарлы Гянджинский Аграрный Университет Бухгалтерский учёт и аудит Камилла Набиева Бакинский Государственный Университет Международные отношения и Экономика Отметим, что процесс отбора Програмы Студенческой Стипендиисостоит из двух этапов. На первом этапе проводится оценка онлайн заявок и документов, предоставленных студентами. Специалисты Департамента Человеческих Ресурсов Azercell проводят презентации о программе в ВУЗах как г. Баку,так и в регионах. Затем, студенты должны выполнить письменные задания, состоящие из вопросов на логическое мышление, а также написать сочинения на различные темы на английском языке. Помимо этого, студенты проходят очное интервью с IQ специалистами, а также с сотрудниками и руководящими работниками Azercell. Этот процесс позволяет оценить академические знания, кругозор, интерес к науке и образованию и другие особенности кандидатов. Следует отметить, что Программа Студенческой Стипендии, была представлена в 2008 году. По сей день более 130 студентов, обучающихся в различных университетах Азербайджана, носят почётное имя стипендиата компании Azercell. Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az Лидер в отрасли мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор вне нефтяного сектора ООО AzercellTelecom была основана в 1996 году. Сеть компании, которая составляет 48% мобильного рынка страны, охватывает 80 территории страны, 99,8% населения. Сегодня 4,5 млн. человек выбирает службу Azercell. Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM технологии, система предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентская служба онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов AzercellExpress, предоставляющих 3 службы с одной точки, мобильную электронную услугу «АСАН Имза» и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем «Opensignal»и«Testmy.net», измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам показала самые высокие показатели.