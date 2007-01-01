Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab» 2017 Январь 25 ( Среда ) 17:40:08

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Новые возможности для создания различного вида оборудования, а также 3D-печать и программное обеспечение «Виртуальная реальность»отныне доступны для всех желающих стать участником программы Bakcell «AppLab» Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане компания Bakcell с радостью объявляет об очередном приеме заявок на участие в е«Applab»– программыускорения для поддержки разработчиков в воплощении в жизнь своих идей. В отличие от предыдущихгодов, на этот разне толькоместные разработчики в сфере Информационных Технологий, но и любой желающий с интересной идеей, может подать заявку на участие и получитьшанс воспользоваться широким спектром возможностей«AppLab»,всего лишь выбрав интересующую егосферу и поделившись своей идеей. Чтобы принять участие в проекте «AppLab»необходимопройти регистрацию и заполнить анкету с 25 января по 25февраля 2017 г.по ссылке http://applab.bakcell.com/registration/. По истечении регистрационного срока,все представленные проекты будут внимательнорассмотрены и идеи, утвержденные отборочной комиссией, пройдут на второй этап. Авторы проектов, набравшие 15 и болееочков из возможных20-ти,встретятся с членами комиссии«Applab» и получат возможностьучаствовать в программе в течение 90-180 дней, в зависимости от проекта. На протяжении этого периода компания Bakcell будет оказывать поддержкуразработчикам и работать с ними в индивидуальном порядке, чтобы способствовать развитию их продуктовипредставлению их на рынок. В рамках этой программы, молодые разработчики смогут пользоваться всеми преимуществами офиса «AppLab», расположенного на улице У. Гаджибекова 48 (рядом с Центром Обслуживания Клиентов компании Bakcell(парк Сахиль)), оснащённого столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также пользоваться самымпередовым оборудованием для тестирования своих продуктов. Специальная команда специалистов, состоящая из представителейкомпанийBakcell и Qualcomm, а также других партнеров «AppLab», предоставит молодым разработчикам своисоветы по разработке и внедрению пилотных версий новых продуктов, отвечающих широкому спектру требований местного и международного рынка. Следует отметить, что в отличиеот прочих аналогичных местных программ и проектов, оказывая поддержку отобранным разработчикам, компания Bakcell не претендует на право собственностина проекты, разработанные в рамках программы «AppLab». Основной целью компании является создание благоприятного климата в сфере«стартапов». Помимо того, что компания Bakcellв сотрудничестве с компанией WayraUK, предоставляет в распоряжение разработчиков инструменты, необходимые для разработки и распространения мобильных приложений, она также предоставляет местным разработчикам возможность представлять свои идеи и ежегодно привлекать инвестиции в размере около 70.000 фунтов стерлингов. Эти средства распределяются равномерно в целях организации и развития услуг. *** О компании Bakcell Компания Bakсell – Первый Оператор Мобильной Связи и Ведущий Провайдер Мобильного Интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@, Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G и 4G. Благодаря более чем 5300 базовым станциям, cеть Bakcell охватывает более 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям. Услуги 3G компании Bakcell доступны во всех регионах Азербайджана и охватывают 93% населения. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.comили позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/newsдля пресс-релизов на английском языке). Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55