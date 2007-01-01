Инцидент на рейсе Баку-Лондон (ОБНОВЛЕНО)2017 Январь 25 ( Среда ) 17:43:56
Рейс авиакомпании Azal «Лондон-Баку» за 24 января будет выполнен с задержкой на сутки.
Для обслуживания рейса в Лондон направлена новая группа бортпроводников, сообщил Turan глава пресс-службы АЗАЛ Паша Кесамански.
Он отметил, что все пассажиры рейса обеспечены проживанием в отеле и питанием за счет Azal.
Дело задержанных полицией бортпроводников находится под контролем посольства Азербайджана в Великобритании.
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2017 Январь 25 (Среда) 16:13:43
Довольно странный инцидент произошел 24 января при выполнении рейса Баку-Лондон авиакомпанией «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).
Один из пассажиров чрезмерно употреблял алкогольные напитки, свидетелем чего были и другие пассажиры рейса, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».
Во время полета он выражал «крайнее недовольство отказами бортпроводников на неоднократные требования предоставить ей дополнительные порции алкоголя», отмечает AZAL.
После выполнения рейса в аэропорту Хитроу в полицию Лондона поступила жалоба о якобы недостойном поведении бортпроводников по отношению к пассажиру рейса.
Бортпроводники, на которых поступила жалоба, были задержаны полицией аэропорта Хитроу до выяснения всех обстоятельств.
AZAL не предоставляет собственную позицию по инциденту.
Гражданство пассажира не указывается.--08D—