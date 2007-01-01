



Инцидент на рейсе Баку-Лондон (ОБНОВЛЕНО)

2017 Январь 25 ( Среда ) 17:43:56

Рейс авиакомпании Azal «Лондон-Баку» за 24 января будет выполнен с задержкой на сутки.

Для обслуживания рейса в Лондон направлена новая группа бортпроводников, сообщил Turan глава пресс-службы АЗАЛ Паша Кесамански.

Он отметил, что все пассажиры рейса обеспечены проживанием в отеле и питанием за счет Azal.

Дело задержанных полицией бортпроводников находится под контролем посольства Азербайджана в Великобритании.

* * *

2017 Январь 25 (Среда) 16:13:43

Довольно странный инцидент произошел 24 января при выполнении рейса Баку-Лондон авиакомпанией «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

Один из пассажиров чрезмерно употреблял алкогольные напитки, свидетелем чего были и другие пассажиры рейса, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Во время полета он выражал «крайнее недовольство отказами бортпроводников на неоднократные требования предоставить ей дополнительные порции алкоголя», отмечает AZAL.

После выполнения рейса в аэропорту Хитроу в полицию Лондона поступила жалоба о якобы недостойном поведении бортпроводников по отношению к пассажиру рейса.

Бортпроводники, на которых поступила жалоба, были задержаны полицией аэропорта Хитроу до выяснения всех обстоятельств.

AZAL не предоставляет собственную позицию по инциденту.

Гражданство пассажира не указывается.--08D—