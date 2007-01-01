



Правозащитники призвали восстановить пост докладчика ПАСЕ по политзаключенным в Азербайджане

2017 Январь 25 ( Среда ) 12:28:49

Члены Рабочей группы по составлению единого списка политзаключенных обратились к руководителям Совета Европы, призвав их обратить внимание на обострение проблемы политзаключенных в Азербайджане.

Обращение адресовано президенту ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку СЕ Турбъерну Ягланду, комиссару СЕ по правам человека Нилсу Муйжниексу, в комитеты ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека, по политическим делам и демократии, политическим группам ассамблеи.

Авторы послания напоминают, что прошло 4 года со времени провала в ПАСЕ доклада по политзаключенным в Азербайджане, подготовленного депутатом Кристофером Штрассером.

С тех пор в Азербайджане ситуация с политическими свободами и защитой демократических институтов резко ухудшилась. Десятки лиц были арестованы по сфабрикованным обвинениям, подверглись преследованиям за общественную и политическую деятельность. В настоящее время в Азербайджане не менее 120 политзаключенных.

При этом, решения Европейского суда по правам человека по политически мотивированным делам не выполняются, не обеспечивается право на справедливое судебное разбирательство и верховенство закона.

К примеру, Баку игнорирует решение ЕСПЧ по делу лидера движения РЕАЛ Ильгара Мамедова от 2014 г.и продолжает последовательно осуществлять политические репрессии.

Авторы обращения приветствуют искреннее беспокойство членов ПАСЕ, представляющих различные политгруппы относительно проблемы политзаключенных в Азербайджане. Но есть потребность в проведении более обширного и регулярного мониторинга ситуации.

Члены рабочей группы с сожалением констатируют, что назначенный для оценки ситуации с защитой прав человека в Азербайджане Алэн Дестекс (Alain Destexhe) не работал по своему мандату, уклонялся от сотрудничества с представителями гражданского общества и правозащитниками, и вообще не приехал в страну в рамках мандата. Он лишь однажды приезжал в Баку во время открытия гонок Formula 1 и встретился только с официальными лицами.

«С учетом вышесказанного, а также фактом получения взятки бывшим вице-президентом ассамблеи Луке Волонте от двух членов делегации Азербайджана для провала доклада Штрассера, считаем необходимым вновь взять под мониторинг ПАСЕ ситуацию с политзаключенными в Азербайджане», - отмечено в послании.

В частности, предлагается назначение нового докладчика по политзаключенным для обстоятельного и объективного расследования этой проблемы.

Также предлагается заменить докладчика Дестекса на другого парламентария.

Обращение подписали Асабали Мустафаев, Аннаги Гаджибейли, Интигам Алиев, Расул Джафаров, Хадиджа Исмайлова, Анар Мамедли, Шахвелед Чобаноглу, Ровшан Гаджиев, Самир Казымлы, Халид Багиров.—06D—