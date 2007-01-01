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Общество 2017
В Азербайджане отметят 25 летие Ходжалинского геноцида

В Азербайджане отметят 25 летие Ходжалинского геноцида

2017 Январь 24 ( Вторник )  18:32:23
English Azərbaycan

Глава государства издал распоряжение о 25 летии Ходжалинского геноцида, согласно которому в стране будут проведены траурные мероприятия. Администрации президента поручено подготовить их и организовать проведение.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские формирования при поддержке 366 полка РФ, захватили и сожгли второй по величине азербайджанский населенный пункт Нагорного Карабаха – город Ходжалы.

При этом, было убито  613 жителей города, 150 пропали без вести, более 700 попали в плен.

Осуществившие эти военные преступления лица –  нынешнее и бывшее армянское политическое и военное руководство, так и не было наказано.

Военная прокуратура Азербайджана установила имена около 40 человек, совершивших указанные преступления. -02D-

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