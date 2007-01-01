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Общество 2017
Осужденный блогер посажен в карцер

Осужденный блогер посажен в карцер

2017 Январь 24 ( Вторник )  17:55:55
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 Блогер Рашад  Рамазанов (Рашад Агаддин), содержащийся в колонии №2, посажен в карцер. Об этом Turan сообщил его адвокат Азер Нагиев.

Рамазанов был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 9 годам лишения свободы по статье 234.4.3  (незаконное хранение и реализация наркотиков в крупном размере).

Блогер известен своими критическими высказываниями в адрес властей на своей страничке в facebook. Он пишет о религии, свободе, справедливости.

Он особенно иронизировал о выдвижении Иьхама Алиева на треий президентский срок, назвав это желанием попаст в Книгу Рекордов Гиннеса. 

Адвокат посетил 23 января колонию, пытаясь узнать причину перевода его подзащитного в карцер.

“В учреждении по отбыванию наказания меня не проинфрмировали по какой причине и на какой срок Рамазанов помещен в карцер. Меня не допустили к нему на встречу»,- сказал адвокат. 

Адвокат сказал,что будет жаловаться на руководство колонии №2 в Пенитенциарную службу.  -03B04-

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