



Миноборонпром увеличил производство продукции в 1,8 раза

2017 Январь 24 ( Вторник ) 16:42:44

В минувшем году 86 % от общего объема произведенной в учреждениях Министерства оборонной промышленности (МОП) продукции составила продукция военного и специального назначения. Об этом было сообщено на сегодняшней

коллегии Министерства оборонной промышленности Азербайджана, посвященной итогам 2016 года.

По сравнению с 2015 годом, объем оборонной продукции вырос в 1,8 раза.

Заказчикам были поставлены БПЛА, минометы, автоматы АК-74М, универсальные пулеметы, снайперские винтовки, бронетранспортеры типа «Матадор» и «Мараудер», автоматические гранатометные комплексы, прицелы для зенитных комплексов, патроны различного калибра, гранаты для переносного противотанкового гранатомета, учебные авиационные бомбы и пр.

Предприятия отрасли после 53 этапов опытно-конструкторских работ создали 4 вида продукции и рекомендовали их на вооружение.

На выставке оборонной продукции в Баку 2016 г. министерством была представлена продукция 260 наименований.

В рамках выставки с Минобороны подписан меморандум о производстве и передаче на вооружение национальной армии БПЛА типа камикадзе «Удар». -05D06-