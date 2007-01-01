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Общество 2017
Редактор «Азадлыг» не просил убежища в Европе

Редактор «Азадлыг» не просил убежища в Европе

2017 Январь 23 ( Понедельник )  18:19:27
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  Первый заместитель главного редактора оппозиционной газеты «Азадлыг» Рахим Гаджиев опроверг сообщения о том, что он попросил убежища в одной из европейских стран.

Как заявил Turan Гаджиев, он находится во Франции  для участия в журналистском мероприятии.

«Утверждения о том, что я попросил политическое убежище, абсолютно не обоснованы», - сказал редактор.

Отметим, что сообщение о том, что Гаджиев попросил убежища появилось сегодня на нескольких  проправительственных сайтах Азербайджана.-02В-

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