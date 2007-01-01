



В Баку и на Апшероне осадки не ожидаются

2017 Январь 23 ( Понедельник ) 15:25:29

24 января погода в Баку и на Апшероне будет пасмурной, но без осадков, ветер юго-западный, порывистый.

Ночью будет -1 мороза, а днем +6+10 градусов, сообщили синоптики,

По районам страны также осадки не ожидаются, Температура воздуха составит ночью от -3 до +9 в низменных районах. В горах ночью -3-8 мороза , а днем 0+5 градусов.

В минувшие сутки в северных районах страны выпал снег. Больше всего снега выпало в районе Шахдагского горного курорта – 15 см. -02D-