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Общество 2017
Что случилось в колонии номер 1?

Что случилось в колонии номер 1?

2017 Январь 23 ( Понедельник )  13:46:26
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Накануне в колонию номер 1 строго режима в поселке Беюк-Шор были введены внутренние войска, сообщили родственники осужденных

В воскресенье пришедшим в колонию родным осужденных не дали встреч и удалили с территории. При этом из-за колонии слышались крики и вопли заключенных.

Родственники осужденных считают, что причиной возможного бунта могла быть дороговизна продуктов в магазинах и столовой  колонии.

Очевидцы также сообщают о выезде  большого количества «воронков» из колонии, вероятно, с целью перевода заключенных в другие учреждения.

В свою очередь, начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной Службы Мехман Садыгов опроверг сообщения о  вводе войск в колонию и избиении осужденных.

Представители омбудсмена намерены провести мониторинг в колонии, сообщила пресс-служба этого ведомства.—36D06--

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