



Что случилось в колонии номер 1?

2017 Январь 23 ( Понедельник ) 13:46:26

Накануне в колонию номер 1 строго режима в поселке Беюк-Шор были введены внутренние войска, сообщили родственники осужденных

В воскресенье пришедшим в колонию родным осужденных не дали встреч и удалили с территории. При этом из-за колонии слышались крики и вопли заключенных.

Родственники осужденных считают, что причиной возможного бунта могла быть дороговизна продуктов в магазинах и столовой колонии.

Очевидцы также сообщают о выезде большого количества «воронков» из колонии, вероятно, с целью перевода заключенных в другие учреждения.

В свою очередь, начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной Службы Мехман Садыгов опроверг сообщения о вводе войск в колонию и избиении осужденных.

Представители омбудсмена намерены провести мониторинг в колонии, сообщила пресс-служба этого ведомства.—36D06--