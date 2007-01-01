



Утверждения о получении «Азадлыг» денег от чиновников - ложь

2017 Январь 23 ( Понедельник ) 13:44:23

Замглавного редактора газеты «Азадлыг» Суджеддин Шарифов опроверг сообщения, что получал для газеты деньги от чиновников.

«Это клевета на меня и газету «Азадлыг». Все написанное - бред. Расцениваю это, как оскорбление. Я не встречался и не имел контактов с каким-либо чиновником. Все мои действия как журналиста были в рамках закона», - сказал Turan Шарифов, комментируя публикацию на сайте Эйнуллы Фатуллаева haqqin.az.

Этот сайт утверждает, что располагает сенсационными фактами о связи высокопоставленных чиновников с оппозиционными СМИ, включая ведущую оппозиционную газету «Азадлыг» и одноименный сайт.

Издание утверждает, что чиновники передавали С.Шарифову крупные суммы денег взамен гарантий, что их критиковать не будут.

Шарифов сказал Turan, что обратится в правоохранительные органы для расследования этой клеветнической публикации. Он также обратится в Совет прессы.-03B-