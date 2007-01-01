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Общество 2017
Утверждения о получении «Азадлыг» денег от чиновников - ложь

Утверждения о получении «Азадлыг» денег от чиновников - ложь

2017 Январь 23 ( Понедельник )  13:44:23
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Замглавного редактора газеты «Азадлыг» Суджеддин Шарифов опроверг сообщения, что получал для газеты деньги от чиновников.

«Это клевета на меня и газету «Азадлыг». Все написанное - бред. Расцениваю это, как оскорбление. Я не встречался и не имел контактов  с каким-либо чиновником. Все мои действия как журналиста были  в рамках закона», - сказал Turan Шарифов, комментируя публикацию на сайте Эйнуллы Фатуллаева haqqin.az.

Этот сайт  утверждает, что располагает сенсационными фактами о связи высокопоставленных чиновников с  оппозиционными СМИ, включая ведущую оппозиционную газету «Азадлыг» и одноименный сайт.

Издание утверждает, что  чиновники передавали С.Шарифову крупные суммы денег взамен гарантий, что их критиковать не будут.

Шарифов сказал Turan, что обратится в правоохранительные органы для расследования этой клеветнической публикации. Он также обратится в Совет прессы.-03B- 

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