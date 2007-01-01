



Лапшин принес извинения?

2017 Январь 23 ( Понедельник ) 11:27:22

Блогер Александр Лапшин, задержанный в Минске по требованию Баку, извинился в письменной форме перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но не за посещение Карабаха, а за личное оскорбление. Об этом заявил руководитель группы по защите Лапшина адвокат Ара Казарян.

"Он на самом деле обратился к Алиеву, попросил у него прощения, однако лишь за то, что нанес ему личное оскорбление. Армения и Нагорный Карабах в письме не упоминаются", — цитирует Казаряна «РИА Новости».

Консул Израиля в Белоруссии Юлия Рачински-Спивакова ранее сообщила, что Лапшин в ее присутствии подписал "письмо на имя президента Азербайджана, в котором он просит извинения за свои действия". При этом консул отметила, что дипмиссия Израиля координирует все действия с посольством России, так как Лапшин также является российским гражданином. По словам консула, официальная позиция Израиля: "Мы против экстрадиции блогера, мы считаем, что он должен быть освобожден".

Официальный Баку пока не комментирует факт написание Лапшиным письма с извинениями.

Напомним, что 17 января генпрокуратура Беларуси приняла решение об экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

В середине декабря 2016 года Лапшин, имеющий гражданство России и Израиля, был задержан в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы, а также призывы против территориальной целостности Азербайджана.

Кроме того, в 2015 году Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по подложному украинскому паспорту. -02D-