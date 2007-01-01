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Общество 2017
Активиста оппозиции незаконно держат под стражей – адвокат

Активиста оппозиции незаконно держат под стражей – адвокат

2017 Январь 21 ( Суббота )  12:49:48
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Решение о продлении срока ареста активиста партии Народного фронта  Фуада Ахмедли необоснованно, ибо никаких следственных действий в отношении него не проводится, заявил Turan  адвокат Асабали Мустафаев.

19 января он встретился со своим подзащитным в Кюрдаханском  СИЗО. У активиста по прежнему проблемы со здоровьем.

Адвокат сообщил о направлении жалобы по делу Ахмедли в Европейский суд по правам человека.

Ахмедли был арестован в августе 2016 г. сотрудниками Службы госезопасности по обвинению в распространении личных данных  абонентов сотовой связи и превышении полномочий. Позже его обвинили также в связях с движением «Хизмет» Фетулла Гюлена, которого в Турции обвиняют в попытке госпереворота.

На прошлой неделе срок ареста Ахмедли был продлен до 12 марта.—06D--

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