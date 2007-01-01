AZ

RU

EN





 
Общество 2017
В представительстве ООН не приняли мать арестованного журналиста

В представительстве ООН не приняли мать арестованного журналиста

2017 Январь 19 ( Четверг )  17:48:23
English Azərbaycan

Вторая попытка Захиры  Ширалиевой - матери осужденного  на 5 лет редактора  портала 7gun.az  Джавида Ширалиева  информировать местное представительство ООН  о судьбе сына также не увенчалась успехом.

«Сегодня в представительстве  мне  сказали, что они не занимаются  политическими вопросами и не приняли меня», - сказала Ширалиева агентству Turan.

Первую попытку провести встречу в представительстве ООН мать осужденного предприняла в конце прошлого года. Правда, ей удалось добиться аудиенции в дипмиссиях США и Евросоюза.

Сегодня же Ширалиева письменно запросила встречу в посольствах Швеции, Германии, Норвегии и Франции, где обещали ее принять.

Захира Ширалиева приняла решение вновь обратиться к дипкорпусу после вчерашнего  решения Гянджинского апелляционного суда, который  оставил ее сына в заключении.

Так, Гянджинский апелляционный суд после многократных переносов, 18 января отклонил  жалобу  Джавида Ширалиева на решение суда по тяжким преступлениям Гянджи, осудившего журналиста по обвинению в вымогательстве путем угроз.

Отметим, что  с конца   2012 года Джавид Ширалиев подвергается преследованиям после того, как  передал в СМИ информацию о нарушении   прав поэта Бахтияра Хидаята на пограничном  «Красном мосту».

Защита не согласна с решением апелляционного суда и намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана.

Институт мира и демократии, Альянс «Азербайджан без политзаключенных» и Центр мониторинга политзаключенных включили Ширалиева в список 160 политзаключенных Азербайджана.--0—

КОММЕНТАРИИ

 





(ru) Все права защищены! © 2007 - Contact online news : При использовании материалов активная гиперссылка на www.contact.az обязательна
(en) All rights reserved! © 2007 - Contact online news : When reprinting, active hyperlink on www.contact.az required. 		 
Powered by © Contact Online news, 2007 - 
Email: editor.contact.az@gmail.com