



В представительстве ООН не приняли мать арестованного журналиста

2017 Январь 19 ( Четверг ) 17:48:23

Вторая попытка Захиры Ширалиевой - матери осужденного на 5 лет редактора портала 7gun.az Джавида Ширалиева информировать местное представительство ООН о судьбе сына также не увенчалась успехом.

«Сегодня в представительстве мне сказали, что они не занимаются политическими вопросами и не приняли меня», - сказала Ширалиева агентству Turan.

Первую попытку провести встречу в представительстве ООН мать осужденного предприняла в конце прошлого года. Правда, ей удалось добиться аудиенции в дипмиссиях США и Евросоюза.

Сегодня же Ширалиева письменно запросила встречу в посольствах Швеции, Германии, Норвегии и Франции, где обещали ее принять.

Захира Ширалиева приняла решение вновь обратиться к дипкорпусу после вчерашнего решения Гянджинского апелляционного суда, который оставил ее сына в заключении.

Так, Гянджинский апелляционный суд после многократных переносов, 18 января отклонил жалобу Джавида Ширалиева на решение суда по тяжким преступлениям Гянджи, осудившего журналиста по обвинению в вымогательстве путем угроз.

Отметим, что с конца 2012 года Джавид Ширалиев подвергается преследованиям после того, как передал в СМИ информацию о нарушении прав поэта Бахтияра Хидаята на пограничном «Красном мосту».

Защита не согласна с решением апелляционного суда и намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд Азербайджана.

Институт мира и демократии, Альянс «Азербайджан без политзаключенных» и Центр мониторинга политзаключенных включили Ширалиева в список 160 политзаключенных Азербайджана.--0—